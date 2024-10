Banca Finint, nuovo piano strategico per crescita sostenibile e profittabilità

(Teleborsa) - Il Gruppopresenta il nuovo Piano Strategico 2024-2026, un percorso di crescita sostenibile e di sviluppo volto a consolidare la leadership già detenuta nelle attività core e a liberare il potenziale di successo legato alla piena integrazione delle attività infragruppo.L’elevato know how che ha consentito di raggiungere la posizione di leadership nei segmenti tradizionali - come le cartolarizzazioni, i minibond, basket bond e la gestione di asset class alternative – si è espresso fino ad ora attraverso un modello di business product driven nei rispettivi ambiti di Corporate&Investment Banking, Securitisation Services, Private Banking&Wealth Management e Asset Management.Con ilil Gruppo Banca Finint punta ora ad evolvere continuando nel percorso di sviluppo per rispondere adeguatamente alle opportunità del mercato, conservando la propria vocazione specialistica e rafforzando la capacità competitiva attraverso lo sviluppo delle fabbriche prodotto di Gruppo. Il nuovo percorso di crescita punta a valorizzare le competenze specifiche delle singole legal entities e ne accelera l’evoluzione verso un modello di business integrato.Il Piano 2024-2026 traccia la strada per il futuro, con l’obiettivo di massimizzare la creazione di valore svelando il pieno potenziale del Gruppo.La maggior estrazione di valore dal know how proprietario e dall’operatività infragruppo spingerà la realizzazione del piano generando una robusta crescita attestata da un RoTE stabilmente superiore al 20%.Il nuovo piano strategico prevede: maggiori ricavi (margine di intermediazione superiore a €190 mln, CAGR +15%), uniti all’efficienza operativa (Cost Income Rate a -5%), determineranno un incremento della redditività (RoTE stabilmente superiore al 20%) che verrà valorizzata da una robusta solidità patrimoniale (CET 1 superiore al 16% e TCR superiore al 16,5%) frutto di una gestione disciplinata e attenta, oltre che da un profilo di liquidità considerevolmente superiore ai requisiti normativi (LCR a 240% e NSFR al 168%)., ha commentato: “Negli anni il nostro Gruppo ha compiuto un percorso di sviluppo costante che lo ha portato a diventare un unicum sul mercato, una realtà di eccellenza che si distingue per la sua capacità di innovazione e flessibilità nella costruzione di soluzioni personalizzate pensate sulle specifiche necessità dei clienti. Grazie ai nostri professionisti abbiamo portato avanti nel tempo un’importante crescita dimensionale, anche attraverso la diversificazione in settori complementari e ad alto valore aggiunto come il Private Banking, e oggi facciamo un nuovo passo verso il nostro futuro:e di continuare ad evolvere per affrontare le nuove sfide del mercato con slancio competitivo e il consueto spirito pionieristico”., ha dichiarato: “Sono orgoglioso di presentare il nostro nuovo Piano Strategico.nelle quali operiamo. Vogliamo liberare tutto il potenziale di crescita dei nostri business rafforzando la nostra leadership, che espanderemo anche in nuovi mercati e geografie. Vogliamo crescere a doppia cifra nei ricavi in ogni anno di piano, garantendo un RoTE stabilmente superiore al 20% e mantenendo una solida posizione di capitale. Saremo efficienti nei costi e ridurremo il rapporto costi/ricavi, ma investiremo in innovazione e tecnologie. È un Piano ambizioso ma concreto, e la sostenibilità sarà parte integrante di ogni nostra decisione. Vogliamo creare valore duraturo e lo faremo insieme al talento, all’impegno e alla passione delle Persone del Gruppo Banca Finint con cui, sono sicuro, vinceremo ogni sfida".