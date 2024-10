ICOP, tre commesse nel microtunnelling per oltre 20 milioni di euro

ICOP

(Teleborsa) -, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, ha ottenuto l'infrastrutturali di carattere nazionale dal valore complessivo di oltre. I lavori, nelle aree di Catania, Rimini e della provincia di Macerata, saranno realizzati attraverso la tecnologia del microtunnelling.ICOP è stata incaricata della realizzazione del collettore fognario nell'ambito di un progetto di mitigazione del rischio idraulico. L'uso del microtunnelling permetterà di minimizzare l'impatto sociale ed ambientale dell'opera in un'area ad alta densità abitativa. Inoltre, ICOP parteciperà alla costruzione di un lotto del metanodotto Recanati-, che attraversa la provincia di Macerata. Infine, nell'ambito dei lavori del nodo di, che vedono già la ICOP impegnata nei lavori fondazionali per la modifica dell'infrastruttura ferroviaria per consentire l'allungamento della pista dell'aeroporto di Fontanarossa, sarà utilizzato il microtunnel per la posa sotterranea di una condotta senza interferire con il tracciato ferroviario."La nostra partecipazione a questi progetti conferma la nostra capacità di offrire soluzioni innovative e sostenibili in contesti sfidanti e premia la nostra leadership nella tecnologia del microtunnelling, che permette di eseguire opere infrastrutturali complesse senza ricorrere ai tradizionali e invasivi scavi a cielo aperto, con un impatto ambientale e sociale fortemente ridotto", ha dichiarato l'