Tonica Wall Street. Entra nel vivo la earning season

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale, in una settimana ricca di dati e di utili, che vede il mercato obbligazionario chiuso per il Columbus day. Ilsale dello 0,46%; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dello 0,73%. Sale il(+0,76%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+0,78%).Nel frattempo, gli investitori si chiedono sulla tempistica del prossimo taglio dei tassi di interesse: le attese per una riduzione del costo del denaro di 50 punti base, da parte della Federal Reserve, a novembre, sono state ridimensionate le attese dopo una serie di dati sul mercato del lavoro, ma restano le scommesse su un taglio di 25 punti base.Prosegue, negli Stati Uniti, la stagione delle trimestrali dopo la prima ondata di guadagni delle grandi banche diffusi in settimana, tra cui JPMorgan Chase, Wells Fargo e BlackRock. Questa settimana sono attesi i risultati di Bank Of America, Citigroup, Johnson & Johnson e Netflix.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,30%),(+1,24%) e(+0,68%).Tra i(+1,45%),(+1,33%),(+1,32%) e(+1,13%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,92%.Tentenna, che cede lo 0,99%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,69%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,59%.Tra i(+9,27%),(+4,30%),(+4,04%) e(+3,53%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,10%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,00%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,90%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,58%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Empire State Index (atteso 3,4 punti; preced. 11,5 punti)14:30: Prezzi export, mensile (preced. -0,7%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,3%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 241K unità; preced. 258K unità).