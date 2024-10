Mercati europei deboli in attesa della BCE. Focus sul lusso

LVMH

(Teleborsa) -, quando Francoforte dovrebbe effettuare un altro taglio dei tassi di un quarto di punto percentuale. Stasera la presidente della BCE Christine Lagarde parlerà a una cena ufficiale della Banca di Slovenia a Lubiana, dove la BCE tiene la riunione di ottobre, ma non dovrebbe offrire alcun indizio sulla politica monetaria della BCE.Intanto, l'Istat ha confermato il dato sui, mese in cui l'inflazione si è portata al livello più basso da inizio anno e ben al di sotto dell'obiettivo BCE del 2%: flessione dello 0,2% congiunturale e un aumento dello 0,7% tendenziale.Tra i singoli titoli,di, dopo che il gigante francese del lusso ha registrato un calo del 3% nei ricavi del terzo trimestre, e di, nonostante abbia alzato le sue previsioni di ricavi e profitto per l'intero anno, citando una performance migliore del previsto nel terzo trimestre e un buon slancio del marchio.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,089. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,61%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,40% e continua a trattare a 70,3 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +122 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con ilpari al 3,42%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,31%, denaro su, che registra un rialzo dello 0,72%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,58%.Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,21%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 36.649 punti. In lieve ribasso il(-0,44%); sulla stessa linea, in frazionale calo il(-0,61%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,43%),(+1,38%),(+1,34%) e(+0,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,43%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,19%. Piccola perdita per, che scambia con un -1%. Tentenna, che cede lo 0,91%.di Milano,(+2,41%),(+1,60%),(+1,16%) e(+0,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -11,41% (con gli investitori che guardano alle implicazioni dell'inchiesta che ha interessato Digital Value ).scende del 2,36%. Calo deciso per, che segna un -1,81%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,71%.