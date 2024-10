A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto più che in Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, che mostrano buoni guadagni. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l'Laal tasso di riferimento, come tutti si attendevano. Quanto al percorso di politica monetaria che intraprenderà Francoforte nei prossimi mesi la presidente Lagarde è rimasta cauta. “Non apriamo a nessuno scenario. Il processo di disinflazione è ben avviato e tutte le informazioni ricevute nelle ultime cinque settimane vanno nella stessa direzione, ovvero più in basso. Questo ci ha dato la fiducia necessaria per annunciare un nuovo taglio e questa decisione conferma che rimaniamo strettamente dipendente dai dati. In prospettiva questo significa che anche la decisione di dicembre dipenderà strettamente dai dati”.Intanto,in settembre e, gli analisti si aspettano la prossima mossa di 25 punti base a dicembre.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,73%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,17%.Balza in alto lo, posizionandosi a +122 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,40%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,77%, composta, che cresce di un modesto +0,67%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,22%. Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,09%; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,03% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 37.191 punti.In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 17/10/2024 è stato pari a 2,79 miliardi di euro, dai 2,78 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,54 miliardi.di Milano, troviamo(+3,00%) che ha toccato nuovi massimi storici, dopo la conferma che il collocamento di azioni del Tesoro è stato "temporaneamente interrotto" dopo l'invio del prospetto alla Consob.Bene, inoltre,(+2,91%),(+2,51%) e(+2,49%).del FTSE MidCap,(+8,00%),(+3,45%),(+2,63%) e(+2,14%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,51%.Calo deciso per, che segna un -2,56%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,14%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,77%.