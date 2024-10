Apprezzabile rialzo per la Borsa di Milano, allineata alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Poste Italiane

Banco BPM

Enel

Ferrari

Inwit

Digital Value

Anima Holding

Cementir

Lottomatica

Intercos

Maire Tecnimont

Tinexta

Safilo

(Teleborsa) - Buona partenza per Piazza Affari e le altre borse europee, che seguono il trend positivo dettato da Wall Street e dall'Asia ed al pronto recupero del settore tecnologico. Si apre una giornata ricca di spunti sul fronte economico, in primis il dato dell'in Slovenia, poi nel pomeriggio i dati delle vendite al dettalio e della produzione USA.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,085. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,37%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,14%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +120 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,41%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,49%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e composta, che cresce di un modesto +0,58%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,78% sul; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,75% rispetto alla chiusura precedente.Leggermente positivo il(+0,41%); come pure, in frazionale progresso il(+0,31%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,54%),(+1,64%),(+1,25%) e(+1,22%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,54%.del FTSE MidCap,(+21,12%),(+1,68%),(+1,16%) e(+1,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,53%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,38%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,80%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,75%.