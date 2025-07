Borse europee in rialzo con focus su BCE. A Milano crolla STM dopo i conti

Deutsche Bank

(Teleborsa) -, mentre Eurolandia cresce con moderazione in unadove spiccano le performance positive delle banche con. Bene anche, che ha riportato un utile operativo migliore del previsto nel primo semestre, mentre è in rosso, dopo che ha annunciato una revisione strategica delle sue attività nel settore delle vitamine. A Milano si registra il crollo di STM, dopo la sua prima perdita trimestrale in oltre un decennio.Sul fronte commerciale, secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times,, simile a quello fra Washington e Tokyo. L'intesa dovrebbe prevedere infatti un dazio americano al 15% su tutte le importazioni dall’UE (comprese le auto), mentre rimarrebbe al 50% la tariffa sull'acciaio.La, con Francoforte che potrebbe tagliare i tassi ancora una volta prima di fine anno, forse alla riunione di settembre, in coincidenza con l'aggiornamento delle proiezioni, o forse a ottobre/dicembre, come i mercati ritengono attualmente più probabile.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,175. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,67%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,86%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +83 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre ilsi attesta al 3,44%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,38%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,90%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,26%.Sessione debole per il, che scambia con un calo dello 0,54% sul; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,51%, scambiando a 43.004 punti.Pressoché invariato il(-0,11%); in rosso il(-0,81%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,33%),(+1,16%),(+0,94%) e(+0,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,38%. Sensibili perdite per, in calo del 6,24%. In apnea, che arretra del 3,95%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,94%.di Milano,(+2,39%),(+2,25%),(+2,07%) e(+2,06%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,50%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,75%.scende del 2,67%. Calo deciso per, che segna un -1,87%.