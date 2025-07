Borse europee negative, Piazza Affari stabile: corre Poste Italiane

Poste Italiane

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità.Voladopo la pubblicazione dei conti del primo semestre : ihanno raggiunto 6,5 miliardi di euro (+4,8% su base annua), l’EBIT adjusted è salito a 1,7 miliardi di euro (+11,5%), grazie a un mix di maggiori volumi, razionalizzazione dei costi e performance operative efficienti, mentre l’utile netto si attesta a 1,2 miliardi di euro (+14%). Alla luce della performance, il management ha rivisto al rialzo laper il, stimando un EBIT adjusted di 3,2 miliardi di euro (da 3,1) e un utile netto di 2,2 miliardi (da 2,1), con conferma della politica di dividendi.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,85%) si attesta su 65,39 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +86 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,40%.soffre, che evidenzia una perdita dell'1,04%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e preda dei venditori, con un decremento dello 0,77%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 40.136 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 42.654 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,46%; sulla stessa linea, leggermente negativo il(-0,36%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,14%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,55%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,43%.Composta, che cresce di un modesto +1,06%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,15%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,25%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,08%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,07%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,03%),(+1,55%),(+1,22%) e(+0,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,47%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,11%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,78%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,78%.