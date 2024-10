Gruppo BPER, Bibanca lancia QuiQ e rivoluziona la cessione del quinto

Gruppo BPER

(Teleborsa) -(società del) prosegue il percorso didelladello stipendio e della pensione con il lancio di’. QuiQ è un prodotto totalmente innovativo dedicato ai pensionati, che applica per la prima volta sul mercato il modello dell’instant lending ad una forma tecnica, quale la cessione del quinto, tradizionalmente associata a burocrazia, complessità e tempi lunghi.Seguendo una, in pochi ‘click’ l’utente (direttamente in app oppure recandosi in filiale fisica o rivolgendosi a un agente) potrà infatti constatare nella maggior parte dei casi l’accredito del capitale richiesto prima ancora di congedarsi o di abbandonare la app. Nei restanti casi, l’erogazione avverrà comunque entro poche ore lavorative rispetto agli attuali 15 giorni medi necessari per una erogazione tradizionale.Tale ribaltamento di prospettiva è il risultato di une totalmente automatico rilasciato su front-end e back-end di Bibanca, che conduce all’erogazione potenzialmente senza alcuna lavorazione manuale, con evidenti efficienze di costo e vantaggi per tutti gli stakeholder: società prodotto, distributore e cliente. Nell'ambito del piano complessivo di evoluzione dell'offerta le medesime feature sono già state sperimentate con(altro prodotto, con una customer experience ottimizzata, presentato a gennaio 2023 nell'ambito della prima sandbox regolamentare fintech e vincitore di numerosi riconoscimenti) e possono trovare ulteriore applicazione anche su target diversi con conseguenti benefici in termini di economie di scala.In occasione del lancio del nuovo prodotto QuiQ, prende avvio anche un’importantecross-mediale organizzata da Bibanca con il supporto dell’agenzia Hub09 e focalizzata proprio sul target della clientela ‘over 65’ (oltre 14 milioni di italiani, pari al 24,1% della popolazione nazionale)."Da alcuni anni ci è chiaro come la cessione del quinto possa confermarsi quale rilevante opportunità per le banche e per una platea ampia di clientela soltanto a condizione di evolvere rapidamente da prodotto tradizionalmente oscuro e di ultima istanza – ha dichiarato, Direttore Generale di Bibanca – a soluzione semplice, leggera nei costi, trasparente e a forte contenuto digitale. Crediamo fortemente nell’innovazione incrementale e anche attraverso questo approccio la cessione del quinto è diventata appunto un laboratorio di innovazione. I risultati ci stanno dando ragione: eroghiamo più di 40 milioni al mese e i volumi in 6 anni si sono quadruplicati, battendo ampliamente il mercato".