MEF, domanda da 200 miliardi di euro per nuovo BTP 7 anni e riapertura 30 anni

Deutsche Bank

Goldman Sachs

Intesa Sanpaolo

J.P. Morgan

Morgan Stanley

(Teleborsa) - Laper il nuovo BTP a 7 anni e la riapertura del BTP a 30 anni ha. Lo ha comunicato il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con riferimento all'emissione dual tranche tramite sindacato.Per quanto riguarda il, il titolo ha scadenza 15 novembre 2031, godimento 29 ottobre 2024 e tasso annuo del 3,15%, pagato in due cedole semestrali. L'importo emesso è stato pari a 10 miliardi di euro a fronte di una domanda di circa 99 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,831 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione del 3,200%.Per quanto riguarda lacon scadenza 1° ottobre 2054 e cedola 4,30%, l'importo emesso è stato pari a 3 miliardi di euro a fronte di una domanda di circa 107 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 101,104 corrispondente ad un rendimento lordo del 4,279%.Ildelle operazioni è fissato per il prossimo 29 ottobre.Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito dae Nomura, e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.