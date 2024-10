Borse asiatiche miste. Tokyo Metro debutta col botto in Borsa

Tokyo

Nikkei 225

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Segni misti tra le principali borse asiatiche dopo la chiusura stabile di Wall Street, con gli investitori concentrati sulla stagione delle trimestrali, entrata nel vivo da una parte all'altra dell'oceano. Da segnalare sulla piazza di, il debutto effervescente del titolo, con un rialzo di oltre il 40%. Si tratta delladal 2018 in Giappone, con i titoli che si sono posizionati sulla parte alta della forchetta di prezzo, a un valore compreso tra i 1.000 e i 1.200 yen. L'operatore della metropolitana è di proprietà della municipalità di Tokyo per il 46,6%, e del governo giapponese che detiene una quota del 53,4%.L'indicechiude la seduta con un leggero calo dello 0,88%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di quattro ribassi consecutivi, mentre, al contrario, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dello 0,87% rispetto alla chiusura della seduta precedente.In netto miglioramento(+1,76%); sulla stessa linea, positivo(+1,36%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,24%; sui livelli della vigilia(+0,09%).Bene l', con un rialzo dello 0,76%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,11%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,06%.Il rendimento per l'è pari 0,98%, mentre il rendimento deltratta 2,16%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 49,7 punti).