FS Italiane, il Chief Security Officer Salvatore Iannicelli nominato Presidente Colpofer

(Teleborsa) -, Chief Security Officer del, è stato nominato(Collaboration des services de police ferroviaire et de sécurité), associazione chele organizzazioni die comprende 28 membri provenienti da 22 nazioni diverse.Fondata nel 1980, dal 1997 è diventata(Union International Chemin de Fer), organismo mondiale che raccoglie tutti gli operatori del settore ferroviario e che in Europa ha come Presidente l’Amministratore Delegato di FS Stefano Donnarumma."Ringrazio tutti i membri del Board di Colpofer per il supporto e la fiducia. Sono onorato di poter guidare questa organizzazione, per la quale intendo continuare lungo il percorso di progresso e innovazione già intrapreso da chi mi ha preceduto - ha evidenziato- Sono convinto che collaboreremo con successo per realizzare la nostra visione verso un’armonizzazione della sicurezza ferroviaria e per portare a termine tutti gli obiettivi delineati dal nostro programma annuale, in linea con gli impegni della roadmap UIC per un sistema ferroviario più sicuro, efficiente e sostenibile"per contrastare comportamenti illeciti nel settore ferroviario e migliorare gli standard di sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti, promuovendo sinergie tra le forze di polizia ferroviaria e le organizzazioni di security delle compagnie ferroviarie.La nomina di Salvatore Iannicelli è stata votata all’unanimità nel corso dellatenutasi ieri a Bruxelles. L’assemblea si è svolta nell’ambito del più ampio 1° Simposio organizzato da Colpofer e Railpol, associazione europea delle polizie ferroviarie.