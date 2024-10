NYCB, perdita netta di 289 milioni di dollari nel terzo trimestre

New York Community Bancorp

(Teleborsa) -(NYCB), la holding di Flagstar Bank, ha riportato unadi 280 milioni di dollari per ildel 2024 e una perdita netta attribuibile agli azionisti ordinari di 289 milioni di dollari o 0,79 dollari per azione. Nei, ha registrato una perdita netta di 930 milioni di dollari, rispetto all'utile netto di 2,6 miliardi di dollari per i primi nove mesi del 2023.Per il terzo trimestre, l'è stato pari a 242 milioni di dollari, rispetto a un accantonamento di 390 milioni per il secondo trimestre 2024 e un accantonamento di 62 milioni per il terzo trimestre del 2023."Durante il terzo trimestre, abbiamo compiuto progressi significativi su ciascuna delle nostre priorità strategiche, mentre continuiamo a trasformarci in una banca regionale diversificata - ha commentato il- La prima delle quali è il nostro mix di finanziamenti. Abbiamo avuto un secondo trimestre consecutivo di, dove stiamo assistendo al ritorno di molti clienti a Flagstar e stiamo conquistando nuove relazioni. Inoltre, abbiamo utilizzato una parte della nostra liquidità derivante dalla crescita dei depositi e dalle transazioni commerciali precedentemente annunciate, per rimborsare una quantità significativa di prestiti wholesale"."Sul fronte della qualità degli asset, abbiamo completato il 97% della nostra revisione annuale dei portafogli immobiliari multifamiliari e commerciali e abbiamo effettuato consistenti charge-off in tutto il portafoglio - ha aggiunto - La nostraattraverso una combinazione di pagamenti alla pari e gestione proattiva dei prestiti problematici".