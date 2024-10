Appiattita la performance delle Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che limano i guadagni registrati in avvio sostenuti dalle scommesse degli investitori su una de-escalation in Medio Oriente dopo l’attacco "misurato" di Israele all’Iran che ha risparmiato i siti petroliferi, fattore che ha contribuito al forte crollo delle quotazioni di greggio.Sullo sfondo l’attenzione resta catalizzata sugli, dove il 5 novembre sono in calendario le. Il focus questa settimana sarà ancora rivolto alle, con la stagione ormai entrata nel vivo da una parte all'altra dell'oceano, e aiin agenda: importanti saranno gli indici PMI che misurano l’attività manifatturiera e dei servizi, i dati sull’inflazione dell’Eurozona e degli USA, e quelli sul mercato del lavoro americano.Sempre in settimana, si riunirà lache annuncerà la sua decisione di politica monetaria, anche alla luce dell’instabilità politica emersa dall'esito sfavorevole alla maggioranza liberaldemocratica delle elezioni anticipate.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,083. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,51%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 67,3 dollari per barile, con un ribasso del 6,23%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +121 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,48%.piccola perdita per, che scambia con un -0,27%, tentenna, che cede lo 0,45%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.735 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 36.871 punti.Tra lea grande capitalizzazione, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,33%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,03%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,95%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,79%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,81%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,94%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,01%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,91%.del FTSE MidCap,(+2,66%),(+2,65%),(+2,05%) e(+1,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,72%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,52%.