Mercati europei viaggiano sulla parità, prosegue fase attendista

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia.La scia di buonerassicura i mercati del Vecchio Continente che restano comunque in unacon lo sguardo rivolto a Wall Street e ai dati macro che arriveranno dagli Usa tra oggi e domani.Questa mattina i dati suisembravano aumentare le possibilità di un nuovo taglio ai tassi da parte della BCE ma il Vicepresidente,, ha frenato sulle attese per i prossimi tagli, sottolineando che i rischi per il sentiero d’inflazione restano elevati. "Abbiamo ridotto i tassi d'interesse e la traiettoria della nostra politica monetaria è molto chiara, ma il livello di incertezza è enorme e non possiamo fare errori", ha dichiarato all'Ansa.Sale intanto l'attesa anche per i risultati di, la prima delle big tech americane ha pubblicare i risultati del terzo trimestre. Titoliin ordine sparso invece dopo la trimestrale inferiore alle attese di Ford.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.751,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 68,08 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +121 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,54%.poco mosso, che mostra un +0,05%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,31%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,05%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 35.049 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 37.185 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Sulla parità il(+0,09%); sulla stessa tendenza, senza direzione il(+0,14%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,69%),(+2,07%),(+1,07%) e(+0,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,56%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,21%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,83%.Tentenna, che cede lo 0,82%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,48%),(+4,42%),(+2,85%) e(+1,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,91%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,45%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,43%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,19%.