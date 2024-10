Moderate perdite alla Borsa di Milano

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre Eurolandia cresce con moderazione, in una fase attendista con lo sguardo rivolto ai dati macro che arriveranno dagli USA tra oggi e domani. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'segna un +0,18%. Sale intanto l'attesa anche per i risultati di Alphabet, la prima delle big tech americane ha pubblicare i risultati del terzo trimestre. Titoli automotive in ordine sparso invece dopo la trimestrale inferiore alle attese di FordL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,079. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 2.766,5 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 67,14 dollari per barile, in calo dello 0,36%.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +129 punti base, con un deciso aumento di 11 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,56%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,27%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,80%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,61%. Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,26%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 37.049 punti.In Borsa di Milano, ilnella seduta del 29/10/2024 è stato pari a 2,32 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,38 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,41 miliardi.di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,68%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,60%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,18%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,93%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,41%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,20%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,85%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,78%.del FTSE MidCap,(+5,49%),(+3,15%),(+2,88%) e(+1,97%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,01%.