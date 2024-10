Elica, utile e ricavi in calo nei 9 mesi in uno scenario "difficile"

Elica

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi dell'anno conrispetot ai nove mesi del 2023 (-4,8% organico), ma in sequenziale miglioramento su trimestre grazie alla crescita in Nord America.La, che rappresenta circa il 78% del fa>urato totale, ha registrato una flessione del 4% (-3,6 organica). La, che rappresenta il 22% del fa>urato totale, ha registrato una contrazione delle vendite del 9% (-8,8% organico).è pari a 24,6 milioni di euro (37,5 milioni di euro nei nove mesi 2023) con un margine sui ricavi del 7,2%, mentreè pari a 7,4 milioni di euro (19,4 milioni di euro nel pari periodo del 2023).di euro rispetto agli 11,6 milioni di euro al 30 settembre 2023.“Continuiamo a confrontarci con uno scenario difficile che deve essere affrontato con una visione di medio-lungo termine", commenta, Presidente Esecutivo di Elica.pari a -47,6 milioni di euro al 30 settembre 2024 (escluso l’effetto IFRS 16 di 11,1 milioni di euro), in lieve aumento rispetto al trimestre precedente per via delle normali condizioni di business, ma sostanzialmente in linea con il dato al 30 settembre 2023.per il perdurare della debolezza della domanda di mercato in EMEA: Ricavi attesi rivisti a circa 450 milioni di euro, in calo del 2,5% rispetto all'outlook precedente e margini in linea con i primi 9 mesi.