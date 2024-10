Fisco, i sindacati dei commercialisti: “Sito Agenzia delle Entrate malfunzionante o bloccato a ridosso di numerose scadenze”

(Teleborsa) - "A ridosso delle numerose scadenze previste al 31 ottobre 2024, il sito dell’presenta deiInoltre, sono pervenute dai colleghiinerenti notifiche di scarto dei modelli F24 inviati telematicamente nelle giornate di ieri e di oggi. Il call center dedicato agli intermediari dichiara che esiste un problema tecnico da parte di Sogei per cui molti dei modelli F24 trasmessi vengono scartati con il messaggio «squadratura contabile sezione erario".Secondo il call center è necessarioche, presumibilmente, avverrà nei prossimi giorni e non rinviare subito il flusso telematico. E noi dovremmo attendere, speranzosi? Siamo all’assurdo! Parliamo di tempi tecnici, gli stessi tempi tecnici evocati da parte dello Stato, cheper i troppi disguidi del sistema e certamente per cause non dipendenti dalla loro volontà". Lo denunciano in un comunicato congiunto i vertici dei sindacati dei dottori commercialisti:"Come ogni commercialista, dobbiamo sobbarcarci elevati costi di struttura, hardware e software e poi che succede? Che dobbiamo farci carico del costo non quantificabile in termini di inefficienze dell'agenzia perché immancabilmente nei giorni di scadenza il sistema non regge? Non è pensabile che ad ogni scadenza le piattaforme siano costantemente in affanno rendendo il nostro lavoro impraticabile"."È necessario - concludono le associazioni di categoria - chericonoscendo che dinanzi ad un disservizio delle piattaforme il differimento sia automatico e non sottoposto a gentile concessione di chi è il primo responsabile del malfunzionamento".