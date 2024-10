"A noi gli occhi, please!": inaugurata a Roma la mostra fotografica dedicata a Gigi Proietti

(Teleborsa) - Fino al 30 novembre a Roma, presso Spazio5, va in scena laLa mostra mette in evidenza anche l'importanza del ruolo del fotoreporter, sottolineando come la fotografia possa essere uno strumento potente per documentare e tramandare momenti significativi della storia dello spettacolo. L'esposizione è stata organizzata dall', con la curatela diin collaborazione conLa mostra è stata inaugurata ieri con unache ha reso omaggio all'artista, celebrandone la carriera e l'eredità culturale. Hanno partecipato colleghi, amici e diverse personalità del mondo dello spettacolo e della cultura, che hanno condiviso ricordi e aneddoti riguardanti Proietti. Un momento particolarmente significativo è stato l'intervento di, figlia dell'attore, che ha ringraziato personalmente tutti i fotografi per l'affetto dimostrato verso suo padre.L'esposizione, composta daoffre al pubblico un percorso visivo attraverso la carriera di Proietti, evidenziando sia la sua dimensione artistica che quella umana.La mostra è stata realizzata anche grazie al contributo didi, associazione culturale impegnata nella valorizzazione degli archivi fotografici, nella diffusione della cultura dell'immagine e nel sostegno al fotogiornalismo, ha reso possibile questa iniziativa, offrendo al pubblico un'opportunità unica per riscoprire il talento di Proietti attraverso l'obiettivo dei fotografi che lo hanno accompagnato.La mostra è aperta fino al 30 novembre, dal lunedì al sabato, dalle 16:00 alle 20:00. Sarà inoltre aperta in via eccezionale sabato 2 novembre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 20:00.Gli scatti in mostra sono di: Enrico Appetito, Gioia Botteghi, Remo Casilli, Tania e Alberto Cristofari, Giovanni Currado, Luciano Del Castillo, Luciano di Bacco, Sebastiano Di Bari, Carlotta Domenici Del Luca, Giacomo Gabrielli, Francesco Garufi, Angelo Genovese, Marcello e Marco Geppetti, Carlo Lannutti, Matteo Losito, Alfredo Marchegiani, Stefano Micozzi, Stefano Montesi, Camilla Morandi, Matteo Nardone, Claudio Onorati, Monica Palermo, Angelo Palma, Marino Paoloni, Claudio Peri, Maurizio Piccirilli, Leonardo Puccini, Marcellino Radogna, Piero e Marco Ravagli, Carlo e Maurizio Riccardi, Assunta Servello, Giancarlo Sirolesi, Stefano Carofei, Francesco Toiati, Filippo Valenti e Massimo Vergari. Fotografi che hanno saputo immortalare momenti significativi delle performance teatrali e degli aspetti più personali dell'attore.