Piazza Affari avanti assieme al resto d'Europa

(Teleborsa) -, mentre il mercato USA prosegue in rialzo. A sostenere le borse sulle due sponde dell'Oceano hanno contribuito le attese di un altro taglio dei tassi di interessa da parte di Fed e BCE. IN particolare oggi, i dati deludenti del mercato del lavoro americano hanno alimentato la convinzione che la prossima settimana la banca centrale USA procederà con un nuovo taglio di 25 punti base.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,36%. L'è sostanzialmente stabile su 2.742,2 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 69,97 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,59% a quota +124 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,67%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,93%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,83%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,80%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,15%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata martedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,07% rispetto alla chiusura di ieri.In frazionale progresso il(+0,23%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il(+0,46%).di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso del 3,55%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,55%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,45%.avanza dell'1,76%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,68%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,52%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,62%),(+2,60%),(+2,50%) e(+2,20%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,22%.Calo deciso per, che segna un -2,25%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,55%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,54%.Tra lepiù importanti:01:30: PMI manifatturiero (atteso 49 punti; preced. 49,7 punti)13:30: Variazione occupati (atteso 106K unità; preced. 223K unità)13:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,1%; preced. 4,1%)14:45: PMI manifatturiero (atteso 47,8 punti; preced. 47,3 punti)15:00: ISM manifatturiero (atteso 47,6 punti; preced. 47,2 punti).