Listini europei piatti in seduta con pochi spunti in attesa di elezioni USA e Fed

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, all'inizio diper le elezioni USA, la riunione della Fed e l'entrata nel vivo della stagione delle trimestrali. Inoltre, è partita oggi la riunione del Comitato permanente del Congresso Nazionale del Popolo (NPC) in Cina, dalla quale potrebbero scaturire nuove misure di sostegno alla crescita.Sul fronte macroeconomico, lanel quarto trimestre, con i volumi della produzione di ottobre in calo per il diciannovesimo mese consecutivo, secondo l' indagine Hamburg Commercial Bank-S&P Global . Migliora leggermente ilin novembre, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,25%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.740,7 dollari l'oncia. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,98%, dopo che ieri l'OPEC+ ha deciso di rimandare di un mese l'incremento della produzione previsto per dicembre a causa della debolezza della domanda in Cina e dell'aumento delle forniture.Sulla parità lo, che rimane a quota +125 punti base, con ilche si posiziona al 3,66%.è stabile, riportando un moderato -0,07%, composta, che cresce di un modesto +0,65%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,18%.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 36.831 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sulla parità il(+0,03%); in lieve ribasso il(-0,32%).di Milano, troviamo(+1,14%),(+0,88%),(+0,87%) e(+0,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,93%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,71%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,01%. Tentenna, che cede lo 0,96%.Tra i(+4,81%),(+2,99%),(+2,81%) e(+1,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,53%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,49%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,45%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,30%.