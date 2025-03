Listini europei piatti in attesa della Fed. A Milano sale MPS

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dalla quale potrebbe emergere, sia dalle parole di Powell, che dalle nuove proiezioni di crescita, inflazione e attese sui tassi, una prima valutazione della banca centrale statunitense sull'evoluzione dello scenario dall'insediamento di Trump e sulle possibilità che gli Stati Uniti entrino in recessione. Intanto, stamattina la Banca del Giappone (BoJ) ha mantenuto invariati i tassi di interesse allo 0,50%, in linea con le attese del mercato.Sul fronte geopolitico, ieri sera il presidente russo ha accettato diin Ucraina dopo i colloqui con il presidente Trump. Mentre il presidente Putin non ha accettato la proposta di cessate il fuoco completa di 30 giorni come l'Ucraina, gli Stati Uniti e la Russia hanno concordato di lavorare rapidamente verso accordi di pace più estesi.In, il nuovo governo tedesco ha ottenuto ieri l'attraverso il Bundestag, con il sostegno del partito dei Verdi. Si prevede che il pacchetto venga approvato dal Bundesrat venerdì, sostenuto da una maggioranza di due terzi tra CDU/CSU, SPD, Verdi e Bavarian Free Voters.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,31%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 3.040 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 66,82 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +108 punti base, con ilche si posiziona al 3,84%.vendite su, che registra un ribasso dello 0,78%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un +0,2%.Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 39.536 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 41.814 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il(-0,18%); come pure, consolida i livelli della vigilia il(-0,14%).di Milano, troviamo(+2,39%, dopo la promozione a Buy da Hold da parte di Deutsche Bank),(+0,98%),(+0,88%) e(+0,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,44%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,36%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,29%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,1%.di Milano,(+2,43%),(+1,56%),(+1,50%) e(+1,28%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -22,71%. Crolla, con una flessione del 4,04%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,35%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,40%.