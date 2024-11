Apollo, utile terzo trimestre sopra le attese. AUM a 733 miliardi di dollari

Apollo Global Management

(Teleborsa) -, colosso statunitense del private equity, ha chiuso ildel 2024 con undi 1,13 miliardi di dollari, pari a 1,85 dollari per azione, superiore agli 1,72 dollari per azione previsti dagli analisti (secondo i dati LSEG)."I nostri solidi risultati del terzo trimestre riflettono un- ha commentato il- Stiamo costruendo un'attività di servizi finanziari di nuova generazione, posizionata in modo unico per vincere su enormi opportunità di mercato e siamo entusiasti di mettere in atto l'interessante piano di crescita svelato al nostro recente Investor Day".L'totale di 733 miliardi di dollari ha beneficiato di afflussi di 42 miliardi di dollari nel terzo trimestre e di 151 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi, determinando un aumento del 16% anno su anno.