DuPont migliora guidance dopo terzo trimestre in crescita

DuPont

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel settore chimico, ha chiuso ildel 2024 condi 3,2 miliardi di dollari, in aumento del 4% (vendite organiche in aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). L'è stato di 480 milioni di dollari (+65%), mentre l'di 857 milioni di dollari (+11%)."I nostri risultati riflettono una solida performance finanziaria trimestrale continua con un miglioramento sequenziale in tutte le principali metriche finanziarie - ha affermato il- I nostri continui investimenti in innovazione ci hanno posizionato bene per la crescita con la ripresa dei mercati finali chiave. Stiamo beneficiando della continua ripresa della domanda nell'elettronica, assistendo anche a un miglioramento nei nostri mercati finali di imballaggi per acqua e medicinali. Nel terzo trimestre, un ritorno alla crescita delle vendite organiche anno su anno, abbinato a una solida esecuzione, ha guidato una".Su base annua, DuPont hasugli utili e ora prevede un EBITDA operativo di circa 3,125 miliardi di dollari e un EPS rettificato di 3,90 dollari per azione con vendite nette per l'intero anno ora previste a circa 12,365 miliardi di dollari.