Mercati europei in leggero rialzo, sale attesa per elezioni americane

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.I guadagni restano comunque contenuti mentre sale l'attesa per i risultati del voto negli. I timori maggiori sono per una tornata elettorale molto serrata che porterebbe ad avere un risultato definitivo in tempi superiori del previsto. Scambi limitati data anche la vicinanza di due importanti appuntamenti per quanto riguarda i: giovedì sono attese infatti le decisioni su un atteso taglio di 25 punti da parte della Federal Reserve e della Banca d'Inghilterra.Sul, non sono positivi i dati arrivati da Francia e Spagna su industria e lavoro. La produzione industriale francese a settembre è calata più di quanto previsto dagli analisti, così come i disoccupati spagnoli a ottobre sono aumentati più di quanto atteso.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,09. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.743,1 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 71,72 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +125 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,69%.è stabile, riportando un moderato +0,19%,avanza dello 0,28%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,24%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,22%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 36.699 punti.Poco sopra la parità il(+0,39%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il(+0,32%).Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,52%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,07%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,87%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,84%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,75%.Tentenna, che cede lo 0,59%.del FTSE MidCap,(+7,71%),(+1,82%),(+1,67%) e(+1,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,68%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,42%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,95%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,65%.