Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,61%; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 5.713 punti.In frazionale calo il(-0,35%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'(-0,45%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,87%) e(+0,47%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,21%),(-0,92%) e(-0,71%).Al top tra i(+1,14%),(+0,78%),(+0,59%) e(+0,59%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,89%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,08%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,72%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,52%.Tra i(+3,40%),(+2,60%),(+2,54%) e(+2,51%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -12,45%.Seduta negativa per, che scende del 6,22%.scende del 2,93%.Calo deciso per, che segna un -2,47%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Bilancia commerciale (atteso -83,3 Mld $; preced. -70,4 Mld $)15:45: PMI composito (atteso 54,3 punti; preced. 54 punti)15:45: PMI servizi (atteso 55,3 punti; preced. 55,2 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 53,7 punti; preced. 54,9 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -515K barili)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 2,3%; preced. 2,5%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,4%).