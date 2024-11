Borse europee positive con Trump

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentredegli Stati Uniti d'America. L'esito delle elezioni, infatti, ha portato ilmentre la Camera dei rappresentati è ancora in bilico. L'attenzione resta alta anche sullache domani dovrebbe annunciare un taglio dei tassi di 25 punti base.Sul mercato valutario, a picco l', che accusa un ribasso dell'1,78%. L'è in calo (-0,74%) e si attesta su 2.723,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,24%) si attesta su 71,1 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +125 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,62%.denaro su, che registra un rialzo dello 0,82%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,91%, e buona performance per, che cresce dello 0,97%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,64% a 34.693 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 36.790 punti.Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno del 3,75%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,01%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,99% dopo aver annunciato utili record nei nove mesi e nel terzo trimestre. Alzata anche la guidance per l'interi anno a oltre 9 miliardi di euro.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,99%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,96%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,17%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,03%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,82%),(+3,81%),(+3,67%) e(+3,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,77%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,32%.