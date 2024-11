Brillante Piazza Affari trainata dai titoli finanziari. Focus sulle trimestrali

Banco BPM

(Teleborsa) -, che sovra-performa rispetto alla buona giornata delle borse europee, dopo il calo di ieri per lo spavento generato dallain termini di potenziali nuovi dazi. A trainare la Borsa di Milano è, che ha annunciato ieri a mercati chiusi conti trimestrali positivi e un'OPA totalitaria su(anch'essa in forte rialzo).Questa mattina hannoanche(l'EBITDA adjusted è salito del 12,2% nei 9 mesi, acconto dividendo da 0,1162 euro) e(l'utile adjusted 9 mesi è salito a 106 milioni di euro ma ricavi in calo).Sul fronte macroeconomico, ina settembre laha sorpreso al ribasso, con un calo di -2,5% m/m contro -1% atteso e +2,6% precedente (contributi negativi importanti sono stati forniti dai settori auto e chimico). Per quanto riguarda le banche centrali, in attesa di BoE e Fed, laha ridotto il tasso di interesse di riferimento al 2,75% dal 3,25%, come previsto.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,33%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,49% e continua a trattare a 71,34 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +130 punti base, con un aumento di 5 punti base, con ilpari al 3,76%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,28%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dell'1,02% sul, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,06%. Effervescente il(+1,54%); sulla stessa linea, positivo il(+1,38%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 10,04%. Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,24%. In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,20%. Decolla, con un importante progresso del 4,00%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,90%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,04%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,69%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+9,22%),(+4,38%),(+3,88%) e(+3,21%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,46%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,02%.