Milano riduce il rimbalzo, in rally Banco BPM e Anima con l'OPA

(Teleborsa) -. A trainare la Borsa di Milano è, che ha annunciato ieri a mercati chiusi conti trimestrali positivi e un'OPA totalitaria su(anch'essa in forte rialzo). Tra gli altri big, questa mattina hannoanche(l'EBITDA adjusted è salito del 12,2% nei 9 mesi, acconto dividendo da 0,1162 euro) e(l'utile adjusted 9 mesi è salito a 106 milioni di euro ma ricavi in calo).Sul fronte macroeconomico, ina settembre laha sorpreso al ribasso, con un calo di -2,5% m/m contro -1% atteso e +2,6% precedente (contributi negativi importanti sono stati forniti dai settori auto e chimico). In, le sono cresciute più del previsto a settembre.Per quanto riguarda le, la Bank of England ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base al 4,75%, la banca centrale norvegese ha mantenuto i tassi fermi al 4,5%, la banca centrale svedese ha abbassato i tassi di 50 punti base al 2,75%.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,077. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.670,6 dollari l'oncia. Giornata negativa per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 70,94 dollari per barile, in calo dell'1,05%.Balza in alto lo, posizionandosi a +131 punti base, con un incremento di 6 punti base, con ilpari al 3,80%.buona performance per, che cresce dell'1,28%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,49%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,24%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 36.171 punti. Ottima la prestazione del(+2,31%); sulla stessa linea, in netto miglioramento il(+1,73%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 9,35%. Decolla, con un importante progresso del 7,62%. In evidenza, che mostra un forte incremento del 4,40%. Svettache segna un importante progresso del 4,36%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,68%.scende dell'1,93%. Calo deciso per, che segna un -1,91%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,50%.di Milano,(+10,09%),(+8,26%),(+7,08%) e(+6,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,46%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,38%.