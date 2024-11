Tokyo in frazionale ribasso, rally in Cina in attesi degli stimoli

Tokyo

(Teleborsa) - Prevale la cautela a, con ilche termina la seduta con un calo dello 0,25%, mentre, al contrario, balzo di, che continua la giornata al 2,37%, e di, che sale del 2,55%. Gli investitori digeriscono i risultati delle elezioni presidenziali statunitensi, con una netta vittoria di Donald Trump, e attendono ulteriorie laSul fronte macroeconomico, le sono cresciute del 12,7% anno su anno a ottobre, superando nettamente le stime degli analisti di un aumento del 5%.Su di giri(+1,75%); consolida i livelli della vigilia(+0,04%). In ribasso(-0,97%); in frazionale progresso(+0,3%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,23%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,16%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,22%.Il rendimento dell'scambia 1,01%, mentre il rendimento per ilè pari 2,13%.