Wall Street resta al palo. Occhi sulla Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

informatica

finanziario

energia

Intel

Boeing

Home Depot

Apple

JP Morgan

American Express

Caterpillar

Goldman Sachs

Warner Bros Discovery

Take-Two Interactive Software

Gilead Sciences

Trade Desk

MercadoLibre

Globalfoundries

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York e, dopo la vittoria di Trump, aspetta dalla Federal Reserve un taglio ai tassi di 25 punti base.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 43.782 punti, mentre, al contrario, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dello 0,71% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In denaro il(+1,4%); con analoga direzione, buona la prestazione dell'(+0,85%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,62%),(+1,52%) e(+1,51%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,35%) e(-0,41%).Tra i(+3,61%),(+3,55%),(+2,31%) e(+2,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,91%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,25%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,80%.scende dell'1,78%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,62%),(+5,74%),(+5,66%) e(+5,26%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -15,51%.In apnea, che arretra del 4,25%.