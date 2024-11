Nuovi record a New York, continua l'ottimismo post-elezioni e Fed

Airbnb

(Teleborsa) -(Dow Jones e S&P 500 su nuovi record), con l'attesa che le politiche espansive della nuova amministrazione Trump possano avere impatti positivi sugli utili societari (mentre la stagione della trimestrali volge al termine).Ieri"per contribuire a mantenere la forza dell'economia", esprimendo una maggiore attenzione per l’obiettivo della piena occupazione che per quello della stabilità dei prezzi. Il presidente ha affermato che, anche se i piani di spesa fiscalmente espansivi di Trump e gli aumenti dei dazi proposti potrebbero far salire l'inflazione. Powell ha aggiunto che non si farebbe da parte se Trump glielo chiedesse.Sul fronte macroeconomico, è attesa in miglioramento laamericani a novembre, secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan.Tra i titoli che hanno, crollano- che ha mancato le stime di profitto del terzo trimestre - e- che ha comunicato una previsione di fatturato deludente.Guardando aidi Wall Street, ilavanza a 44.005 punti (+0,61%); sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,42%, portandosi a 5.998 punti. Senza direzione il(+0,04%); poco sopra la parità l'(+0,28%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,76%),(+1,59%) e(+1,29%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,86%),(-0,70%) e(-0,42%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,89%),(+1,87%),(+1,85%) e(+1,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,02%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,65%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,76%. Tentenna, che cede lo 0,67%.Al top tra i, si posizionano(+8,32%),(+6,66%),(+3,96%) e(+3,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,88%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,61%. In perdita, che scende del 5,65%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,43 punti percentuali.