Borse europee toniche. Milano inclusa

(Teleborsa) -, mentre il resto dell'Europa è all'insegna del toro, in una settimana ricca di appuntamenti macroeconomici, in particolare, i nuovi dati sull’, in calendario mercoledì. Gli investitori guardano anche agli interventi di numerosi esponenti della, soprattutto del presidente(giovedì), mentre valutano le potenziali conseguenze del ritorno dialla Casa Bianca. A tal proposito, sul fronte societario, focus sui titoli, in forte rialzo a Piazza Affari, visto dagli addetti ai lavori tra i titoli che potranno beneficiare delle politiche della futura amministrazione Trump.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,54%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 70,34 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +128 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,63%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,21%; bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,81%, buona performance per, che cresce dell'1,08%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,98%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,96% rispetto alla chiusura precedente.di Milano, troviamo(+4,13%),(+2,38%),(+2,18%) e(+2,14%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,41%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,83%),(+2,98%),(+2,79%) e(+2,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,88%.