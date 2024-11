Trevi debole in Borsa dopo uscita CFO. Analisti: ha avuto ruolo significativo nel rilancio

Trevi

(Teleborsa) -per il titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, dopo che ieri sera ha comunicato chedal ruolo di Chief Financial Officer, dagli incarichi di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dal ruolo di Investor Relator per affrontare una nuova sfida professionale."L'uscita di Massimo Sala da Treviche ha svolto nella trasformazione dell'azienda - commentano gli analisti di- Da quando è entrato in Trevi come CFO alla fine del 2019, è stato una delle figure chiave dietro il profondo processo di ristrutturazione che ha plasmato la strategia finanziaria e la stabilità operativa dell'azienda. La sua vasta esperienza nella gestione finanziaria e nella pianificazione strategica è stata determinante nel guidare la crescita di Trevi e garantirne la stabilità finanziaria durante un periodo cruciale. La perdita di una figura così chiave, soprattutto nel mezzo di continui cambiamenti strutturali, potrebbe presentare delleche ha contribuito a creare".Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 0,28 e successiva a quota 0,275. Resistenza a 0,291.