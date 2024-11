CHL, omologata proposta di concordato fallimentare di Demetra Investimenti

(Teleborsa) - Ilhaex art. 124 L.F. presentata da Demetra Investimenti, che era stata approvata dai creditori, su, società che operava nel settore dell'Information Technology e che è stata delistata da Euronext Milan lo scorso mese Ladi concordato fallimentare prevede il: 1) integrale degli oneri in prededuzione per le spese di procedura, entro 30 giorni dall'omologazione definitiva; 2) integrale dei creditori privilegiati risultanti dallo stato passivo esecutivo entro 60 gg. dall'omologazione definitiva; 3) dei creditori chirografari risultanti dallo stato passivo esecutivo, mediante assegnazione - entro 120 gg. dall'omologa definitiva della proposta - di uno strumento finanziario partecipativo (SFP) emesso da Mewecom.Quest'ultimo aspetto, in estrema sintesi, garantirà al relativo strumentista alternativamente: il diritto a richiedere - nel periodo intercorrente tra la data di emissione dello SFP (quindi entro il 120° giorno successivo all'omologa definitiva della Proposta) e il 6° mese successivo - il pagamento in denaro di una somma pari al 66% dell'importo del credito chirografario ammesso, ovvero il diritto a convertire - nel periodo che sarà individuato nel regolamento e che decorrerà dalla scadenza del Periodo di Esecuzione sino al termine del 12° mesesuccessivo - lo SFP in un(al valore determinato alla data di richiesta di conversione) pari al 100% dell'importo del credito chirografario ammesso.L'dalla proponente previsto ad integrazione della liquidità della procedura, attualmente disponibile, è complessivamente pari a 240.000 euro.