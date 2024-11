Somec, ricavi 9 mesi in leggero calo a 270 milioni di euro

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha chiuso idel 2024 conper 270 milioni di euro, inrispetto ai 280 milioni di euro al 30 settembre 2023. Al netto dei ricavi consuntivati nel 2023 da Hysea (società che non ha gestito progetti nel 2024) la riduzione è pari al 1,96%.La riduzione - si legge in una nota - è principalmente imputabile ad unparzialmente compensata dall'aumento dei ricavi della divisione Horizons trascinata dalle ottime performance del refitting in ambito navale."In un contesto internazionale complesso, registriamo una, trainata dal momento favorevole dell'industria crocieristica e dalle nostre competenze consolidate nei progetti di refitting, settori in cui vantiamo una lunga esperienza", ha commentato il"Sebbene le divisioni Talenta e Mestieri abbiano riscontrato un diverso andamento temporale nell'avanzamento di alcune commesse, con un portafoglio ordini di 783 milioni di euro al 30 giugno 2024 e nuovi contratti acquisiti per oltre 100 milioni di euro, siamo- ha aggiunto - Ci concentreremo in particolare sugli Stati Uniti, area in cui intendiamo consolidare la nostra posizione già forte, grazie alle molte opportunità offerte da un mercato in grande fermento".