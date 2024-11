Wall Street poco mossa. Calo dei rendimenti dei Treasury a 2 anni

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo che l'inflazione negli Stati Uniti ha accelerato leggermente come previsto a ottobre, confermando le attese per un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve alla sua prossima riunione il mese prossimo. I rendimenti dei Treasury asono in calo (sotto quota 4,30%), mentre quelli dei Treasury asono prima scesi fino a 4,36% prima di risalire fino a 4,44%.Secondo i dati del Dipartimento del Lavoro , l'è aumentato del 2,6% su base annua il mese scorso, rispetto al 2,4% di settembre. Su base mensile, è aumentato dello 0,2%, in linea con il ritmo di settembre. La cosiddetta misura "core", che elimina voci più volatili come cibo e carburante, è aumentata del 3,3% su base annua e dello 0,3% su base mensile.Sempre sul fronte macroeconomico, le sono state in leggero aumento la settimana scorsa (dopo un crollo in quella prima), mentre i tassi sui mutui trentennali sono aumentati ancora.Guardando ai, ilsta mettendo a segno un +0,43%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 6.001 punti. Pressoché invariato il(+0,02%); in moderato rialzo l'(+0,23%).(+1,17%),(+0,81%) e(+0,61%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+2,40%),(+1,70%),(+1,59%) e(+1,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,55%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,27%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,1%. Tentenna, che cede lo 0,67%.(+8,75%),(+6,40%),(+5,74%) e(+5,28%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,85%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,14%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,98%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,94%.