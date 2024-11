ERG avvia buyback da 22,6 milioni di euro

ERG

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha, in attuazione della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti il 23 aprile 2024.Il quantitativo massimo di azioni che potranno essere acquistate in attuazione del programma è di 1.200.000 (ovvero complessivamente pari allo 0,798% del capitale sociale), con un. Alla data odierna la società possiede 3.831.474 azioni proprie (pari al 2,549% del capitale sociale."Grazie alla solidità e alla flessibilità della struttura finanziaria di ERG e in un contesto di estrema volatilità dei mercati finanziari, caratterizzato da una performance borsistica negativa del settore delle rinnovabili a livello globale, abbiamo avviato un programma di acquisto di azioni proprie finalizzato alla creazione di valore per la società - ha commentato l'- Il programma, per un, si inserisce anche nell'ambito della politica di remunerazione annuale flessibile di ERG che prevede un floor a 1,0 euro per azione nella forma di dividendo ed un potenziale upside sino a 0,3 euro per azione, anche attraverso riacquisto di azioni proprie".