Fine Foods, utile adjusted 9 mesi sale a 7 milioni di euro. Ricavi -4,6%

Fine Foods & Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica, ha chiuso idel 2024 conconsolidati pari a 177,2 milioni di euro, in lieve flessione del 4,6% rispetto a 185,7 milioni del corrispondente periodo 2023, anno che aveva messo a segno risultati eccezionali.L'è di 23,1 milioni di euro e mostra un incremento del 26%. L'. è di 23,4 milioni di euro, +27,8%. L'dei primi nove mesi 2024 è pari al 13% in crescita di 310 bps rispetto all'analogo periodo del 2023. Il Risultato di Periodo è positivo per 6,6 milioni di euro, a fronte di una perdita di 1,8 milioni al 30 settembre 2023. Ilammonta a 6,9 milioni di euro (2,6 milioni al 30 settembre 2023)."I ricavi dei primi nove mesi del 2024 risultano leggermente inferiori rispetto agli eccellenti valori raggiunti nello stesso periodo del 2023, a causa delle già riportate dinamiche sia endogene sia esogene - commenta l'- Tuttavia,rispetto ai trimestri precedenti dell'anno, che potrebbe consentire di chiudere il 2024 sostanzialmente in linea con il 2023. Considerando le prospettive di crescita del mercato in tutti i segmenti in cui operiamo, e gli investimenti in corso per espandere e ottimizzare la nostra capacità produttiva, riteniamo di poter sostenere, nei prossimi anni, i trend storici di crescita sia a livello di ricavi sia di marginalità. Nonostante l'incertezza economica e geopolitica internazionale, stiamo già migliorando progressivamente la nostra marginalità grazie a un'organizzazione sempre più solida e affidabile".Ladel Gruppo al 30 settembre 2024 è pari a 45 milioni di euro, con una variazione negativa di 1,4 milioni rispetto a 43,6 milioni al 31 dicembre 2023. L'attività operativa ha generato un flusso di cassa positivo di 30,6 milioni, che viene assorbito da oneri finanziari e imposte (4,8 milioni), dagli investimenti netti effettuati nel periodo (24,3 milioni), dalla distribuzione di dividendi (2,9 milioni) e dall'acquisto di azioni proprie (0,1 milioni).