Listini europei positivi. Brilla Milano con rally di MPS e TIM

(Teleborsa) -, che risulta la migliore tra le principali Borse europee, comunque in buon rialzo nella giornata odierna. Sul fronte macroeconomico, laè scesa più del previsto a settembre, con la Germania che ha registrato il calo maggiore tra i principali paesi dell'area. Nessuna sorpresa da crescita e occupazione: ildella zona euro è cresciuto dello 0,4% nel terzo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti, mentre l'è cresciuta dello 0,2% nel trimestre.Dalla pubblicazione deidi ottobre è emerso che, in un primo momento, alcuni membri del Consiglio avrebberodicembre per un nuovo taglio (in modo da avere più dati a disposizione); tuttavia hanno poi aderito alla proposta di allentamento avanzata dal capo-economista Lane (approvata alla fine unanimemente).spicca il, dopo che ieri sera il MEF ha ceduto attraverso un ABB il 15% del capitale dial prezzo di 5,79 euro per azione, a premio del 5% rispetto al prezzo di chiusura del titolo. L'ABB ha visto la partecipazione di, con una quota del 5% di MPS,, che ha acquisito una quota del 3% (portando la sua partecipazione al 4%), Delfin per un 3,5% e il gruppo Caltagirone per un altro 3,5%. Ottima anche, dopo che l'AD Pietro Labriola ha detto che con la presentazione del piano 2025-2027 la società avrà "molto più spazio per fornire dettagli su un possibile ritorno alla".L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,057. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.574,5 dollari l'oncia. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,30%.Ottimo il livello dello, che scende fino a +111 punti base, con un calo di 15 punti base, con ilche si posiziona al 3,49%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,37%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,51%, e buona performance per, che cresce dell'1,32%.Pioggia di acquisti sul, che porta a casa un guadagno dell'1,93% sul; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,87% termina a quota 36.508 punti. Buona la prestazione del(+1,32%); sulla stessa linea, in netto miglioramento il(+2,19%).di Milano, troviamo(+11,60%),(+8,15%),(+4,69%) e(+3,77%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,51%. Calo deciso per, che segna un -1,96%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,79%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,41%),(+6,67%),(+5,61%) e(+3,71%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,99%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,74%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,65%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,65%.