Wall Street in stand-by. Focus su dati macro e dichiarazioni Fed

(Teleborsa) -, con gli investitori che analizzato i dati macroeconomici e le dichiarazioni dei banchieri centrali per avere indizi sullada parte della Fed il mese prossimo. È importante "continuare a prestare attenzione a entrambi i lati del nostro mandato", ha detto Adriana Kugler, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve.Prima della campanella è emerso che l'indice dei aumentato leggermente più delle attese a ottobre. Inoltre, le domande distatunitensi sono scese al livello più basso da maggio la scorsa settimana.Sul fronte politico, i media statunitensi hanno assegnato il controllo della Camera dei rappresentanti ai repubblicani (il conteggio in alcuni Stati era proseguito per i margini sottili tra gli sfidanti), anche se con un margine sottile. Laconferisce al presidente Donald Trump un potere significativo per attuare il suo programma.Per quanto riguarda leha riportato entrate e utili migliori del previsto nel quarto trimestre, rafforzati in particolare dalla buona prestazione dello streaming.Sul fronte dell'hanno annullato la loro fusione dopo che l'accordo è stato bloccato dalla Federal Trade Commission.ha stipulato un accordo per acquisire l'attività di alimentazione per gatti e trattamento per animali domestici in Nord America di Whitebridge Pet Brands in una transazione valutata 1,45 miliardi di dollari.Guardando aidel listino USA, ilsi attesta sui valori della vigilia a 43.983 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.985 punti. Senza direzione il(+0,04%); sulla stessa linea, pressoché invariato l'(+0,1%).