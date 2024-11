Asia mista dopo i dati macro. Tokyo in frazionale rialzo, male la Cina

Tokyo

(Teleborsa) - Prevale la cautela a, con ilche termina la seduta con un leggero aumento dello 0,28%. Al contrario, viene venduto parecchio il mercato di, che continua la seduta al -2,34%, mentre Shanghai segna un -1,40%.Sull'andamento dei listini pesano i tanti dati macro pubblicati nelle ultime ore , oltre le parole del presidente della Fed, che ha indicato di non avere fretta nella riduzione dei tassi.Le vendite al dettaglio insono aumentate più del previsto a ottobre, mentre i dati sulla produzione industriale e sugli investimenti hanno deluso le previsioni. In, il PIL del terzo trimestre è cresciuto più delle attese.Consolida i livelli della vigilia(+0,18%); come pure, sulla parità(-0,08%). Chiusa; in frazionale progresso(+0,7%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,23%. La giornata del 14 novembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,24%.Il rendimento dell'tratta 1,08%, mentre il rendimento delè pari 2,09%.