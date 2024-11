Piazza Affari chiude in rosso in linea con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia ed al mercato USA. Una correzione dopo il rally messo a segno la scorsa settimana, al seguito della vittoria di Trump alle elezioni, ma anche una risposta alle incertezze sul fronte economico, dove giungono segnali contrastanti.Oggi sono arrivati- vendite al dettaglio e produzione - mentre ilha confermato la fase di rallentamento dell'economia nel Vecchio Continente. Nel complesso migliori delle attese idi questo pomeriggio.A penalizzare le borse ha contribuito il, che ha frenato su altri possibili tagli dei tassi, dopo quello quasi scontato di dicembre.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,056. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,55%) si attesta su 67,64 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +122 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,54%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,27%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,58%.Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,48%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 36.326 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,60%; sulla stessa linea, in rosso il(-0,96%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+4,84%) dopo i risultati, a braccetto con la controllante, che cresce del 2,46%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,05%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,29%.Le più forti vendite su, che ha terminato le contrattazioni a -3,88%.scende del 3,30%.Calo deciso per, che segna un -2,74%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,50%.del FTSE MidCap,(+5,07%),(+4,30%),(+2,25%) e(+2,18%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,38%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,92%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,90%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,93%.