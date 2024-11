Piazza Affari piatta con balzo Generali dopo i conti. Europa in calo

Generali

(Teleborsa) -. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità, grazie al, grazie alla riduzione dei sinistri e all'aumento dei prezzi che hanno compensato l'impatto da 930 milioni di euro dovuto alle catastrofi naturali.Sul fronte macroeconomico, a settembre nella produzione industriale ha sorpreso al ribasso con una flessione di -0,5% m/m, mentre il PIL preliminare del 3° trimestre ha registrato incrementi di +0,1% t/t e +1% a/a (meno delle attese). Inla lettura finale dell'inflazione armonizzata di ottobre è stata pari a +1,6% a/a (da +1,5% preliminare). In, l'inflazione di ottobre è stata confermata al +0,9% su anno (carrello della spesa al +2%).Ieri sera il presidente della Fed, ha descritto un'economia statunitense ancora molto solida a fronte di attese di un graduale calo dell'inflazione verso il 2% e ha indicato che, sulla base di queste valutazioni, la Fed puòL'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,42%. L'è sostanzialmente stabile su 2.566,8 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 67,84 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +120 punti base, mentre ilsi attesta al 3,56%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,23%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 34.405 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 36.546 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In lieve ribasso il(-0,36%); sulla stessa tendenza, in ribasso il(-0,79%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 5,42%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,73%. Guadagno moderato per, che avanza dell'1,29%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,79%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,00%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,89%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,56%.scende dell'1,53%.del FTSE MidCap,(+3,33%),(+2,72%),(+1,91%) e(+1,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,68%. Scende, con un ribasso del 5,40%. Calo deciso per, che segna un -2,72%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,69%.