Debole il mercato americano

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, sui timori di una escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Illima lo 0,29%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 5.905 punti. In frazionale progresso il(+0,36%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,33%).Sul fronte macroeconomico, sono giunti dati negativi a ottobre dal mercato edilizio americano. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati hanno registrato un calo del 3,1% dopo la flessione dell'1,9% registrato a settembre, facendo peggio delle attese degli analisti. Anche i permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato, nello stesso periodo, un decremento dello 0,6% dopo il -3,1% registrato il mese precedente.La stagione delle trimestrali, nel frattempo volge alla fine: hanno già pubblicato i numeri il 93% delle società e di queste, i tre quarti hanno registrato utili per azione superiori alle attese. Oggi, a rilasciare i numeri è stata Walmart che ha battuto le aspettative nel terzo trimestre e rivisto al rialzo la guidance per il 2025.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,69%),(+0,53%) e(+0,42%). Nel listino, i settori(-0,63%),(-0,60%) e(-0,50%) sono tra i più venduti.Tra i(+3,70%),(+1,21%),(+0,74%) e(+0,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,45%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,62%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,49%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,43%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,15%),(+2,78%),(+2,50%) e(+2,34%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,30%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,75%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,45%.