Leo, Viceministro Economia: "Sostegno al ceto medio e rateizzazione del secondo acconto fiscale"

(Teleborsa) - Il, intervenendo all’, ha espresso sostegno alla proposta di, avanzata dalla Lega attraverso un emendamento alla manovra. "Sono assolutamente favorevole, l'unica cosa èAbbiamo sempre questa spada di Damocle delle risorse da trovare. Se si troveranno, volentieri, c'è la volontà di fare questo intervento", ha dichiarato Leo.Nel corso del suo intervento, il viceministro ha anche sottolineato, duramente colpito dall’attuale pressione fiscale. "Il passo aggiuntivo è aiutare il ceto medio che si sta impoverendo, quelli con redditi fino a 50-60 mila euro, che pagano fino al 43% di aliquota a cui si sommano le addizionali", ha spiegato.Leo ha ribadito che il governo sta lavorando per, anche tramite strumenti come il concordato preventivo biennale. Ha specificato che tale misura "non è un condono", ma un meccanismo volto a offrire un alleggerimento fiscale strutturato e trasparente.L'intervento del viceministro ha confermatoper sostenere i redditi medio-bassi e favorire un recupero del potere d'acquisto.