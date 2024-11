Mercati asiatici in recupero. Tokyo positiva

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono un'altra giornata positiva, sostenute dal buon andamento dei titoli tech e da alcune ricoperture. Occhi puntati sulla riunione dellain settimana, anche se ci si attende un sostanziale nulla di fatto dopo il taglio dei tassi di ottobre, e sui dati dell', in uscita venerdì.mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,49%; sulla stessa linea,guadagna l'1,50% rispetto alla seduta precedente.Poco sopra la parità(+0,59%); come pure, in moderato rialzo(+0,27%).In denaro(+1,34%); sulla stessa linea, in rialzo(+0,87%).La giornata del 18 novembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,16%. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,36% rispetto alla seduta precedente. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,06%.Il rendimento dell'è pari 1,07%, mentre il rendimento delscambia 2,09%.