Borse Asia deboli. Banca centrale Cina lascia tassi fermi

Tokyo

Nvidia

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si chiude con debolezza la seduta per la Borsa di, sulla scia del calo registrato da Wall Street la vigilia, mentre gli investitori aspettano i risultati sugli utili dell’intelligenza artificiale di. Si muovono caute anche le altre piazze d'estremo oriente che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. Intanto la banca centrale cinese ha lasciato invariati i tassi di interesse.Ilmostra un timido rialzo dello 0,01%; sulla stessa linea,fa un piccolo salto in avanti dello 0,61%.Sui livelli della vigilia(-0,01%); in moderato rialzo(+0,44%).Negativo(+0,31%); sulla stessa linea, in frazionale calo(-0,58%).Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,45%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,03%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,02%.Il rendimento per l'è pari 1,07%, mentre il rendimento deltratta 2,1%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Bilancia commerciale (atteso -360,4 Mld ¥; preced. -294,1 Mld ¥)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,5%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 49,2 punti).