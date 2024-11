Listini europei cauti. C'è attesa per i numeri di Nvidia

Nvidia

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia. L'attenzione degli investitori è concentrata sul titoloche pubblicherà i risultati del terzo trimestre, stasera dopo la chiusura dei mercati americani, considerati un barometro per il settore tecnologico dell’intelligenza artificiale.Intanto sul fronte macroeconomico,a ottobre superando anche le aspettative del mercato. In Cina, la banca centrale ha mantenuto stabili i tassi di riferimento sui prestiti, come ampiamente previsto.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,35%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.627,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,56%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +116 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,59%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,23%, senza slancio, che negozia con un -0,11%, eè stabile, riportando un moderato +0,1%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 33.373 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 35.524 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Milano, troviamo(+2,17%),(+2,02%),(+1,19%) e(+1,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,08%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,02%.Tentenna, che cede lo 0,79%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,72%.del FTSE MidCap,(+4,10%),(+2,92%),(+2,81%) e(+2,66%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,38%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,36%.