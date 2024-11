Mercati europei in ribasso dopo inflazione UK sopra attese. Attesa per Nvidia

Nvidia

(Teleborsa) -, dopo che stamattina(il livello più alto in sei mesi , rispetto all'1,7% di settembre), mentre rimangono sullo sfondo le tensioni geopolitiche sull'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. C'è attesa per la trimestrale diche sarà rilasciata questa sera a mercato chiuso.La(BCE), nel Rapporto sulla stabilità finanziaria , ha affermato che la crescita economica dell'eurozona rimane fragile, mentre le preoccupazioni sulle prospettive del commercio globale aumentano l'incertezza geopolitica e politica. Inoltre, valutazioni elevate e concentrazione del rischio rendono iSempre la BCE, ha reso noto che nell'durante illaa +5,4% a/a (massimo storico dall'introduzione dell'euro) da +3,5% del periodo antecedente. Il ritmo più elevato è stato dettato dalla Germania dove la Bundesbank ha riscontrato un aumento annuale di +8,8%: la banca centrale tedesca ha precisato che tale incremento, il più elevato dal 1993, rappresenta probabilmente il picco, a cui dovrebbe seguire un'attenuazione delle variazioni.Sessione negativa per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,74%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,64%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,14%.Torna a galoppare lo, che si posiziona a +123 punti base, con un forte incremento di 7 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,58%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,29%, senza slancio, che negozia con un -0,17%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,43%.Chiusura in frazionale ribasso per, con ilche lascia sul parterre lo 0,29%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 35.375 punti. In frazionale progresso il(+0,29%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il(+0,51%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 20/11/2024 è stato pari a 2,05 miliardi di euro, in calo del 36,03%, rispetto ai 3,2 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,4 miliardi.di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,16%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,10%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,10%. Composta, che cresce di un modesto +1,03%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,05%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,57%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,45%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,19%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,31%),(+3,31%),(+2,73%) e(+2,50%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,08%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,47%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,19%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.